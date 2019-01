Opruimactie Containerramp Cleanup ruimt met meer dan 100 vrijwilligers strand van Terschelling op

Vandaag hielpen op initiatief van Stichting De Noordzee i.s.m. Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en de Waddenvereniging meer dan 100 vrijwilligers mee op Terschelling. In de nacht van vrijdag op zaterdag was er weer afval aangespoeld, ook lag er nog veel rommel in de duinen. Dit bestond vooral uit schadelijke, zeer kleine stukjes plastic, waaronder veel piepschuim. De koude wind maakte het opruimen zwaar. Er zijn in totaal meer dan 100 grote zakken van elk naar schatting tussen de 5 en 15 kilo verzameld



Grote zorgen over ecologische gevolgen van deze containerramp

De organisaties maken zich grote zorgen over de ecologische gevolgen van deze ramp. Het Waddengebied en de Noordzeekustzone zijn unieke natuurgebieden. Niet alleen voor Nederland, maar wereldwijd. Er zijn bijna driehonderd vrachtwagens troep in deze gebieden terecht gekomen: een enorme hoeveelheid rommel. Daarnaast zijn er ook containers met giftige stoffen in de Noordzee terecht gekomen.



Het Waddengebied en de Noordzeekustzone zijn dynamische gebieden. Het verpakkingsmateriaal, zoals piepschuim en plastic korrels, is klein, lastig op te ruimen en dreigt onder de oppervlakte, op wadplaten en kwelders te accumuleren. Vrijwilligers doen wat ze kunnen, maar snelle en gecoördineerde actie van overheid is hard nodig, melden de organisaties.



Volgende stappen

Het schoonmaken zal nog weken, en waarschijnlijk langer gaan duren. Het is onvoorspelbaar wat er komende tijd nog aangetroffen zal worden. De organisaties helpen waar het kan, maar rekenen hierbij op actie en coördinatie van de overheid. Daarnaast verwachten de organisaties dat rederij MSC haar verantwoordelijkheid neemt en de kosten – ook voor opruimen en monitoren in de toekomst – voor haar rekening neemt.



De hele Noordzeekust schoon

Van 1 t/m 15 augustus organiseert Stichting De Noordzee de Boskalis Beach Cleanup Tour, waarbij voor de zevende keer samen met duizenden vrijwilligers de gehele Noordzeekust wordt opgeruimd. Hier zal speciaal gelet worden op mogelijk afval van de containerramp.