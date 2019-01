Vervoersbedrijf zet voormalig trainer op non-actief na onthulling misbruik in de Telegraaf

De beslissing volgde op de publicatie in de Telegraaf. De RET gaat onderzoeken hoe het verder moet met man. Dit schrijft de Telegraaf zaterdagmiddag. De 58-jarige buschauffeur, die werkzaam was voor der RET legde afgelopen zomer een volledige bekentenis af bij de tuchtcommissie van het Instituut Sport en Rechtspraak (ISR). Dit gebeurde na een onderzoek naar zijn '(zeer) grensoverschrijdende gedrag' vanaf 1983. De man is voor het leven geroyeerd als lid van de Atletiekunie

Dat de trainer zo lang zijn gang kon gaan en makkelijk tussen clubs kon wisselen, kwam ook doordat hij gewoon zijn Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kon krijgen. Hij kon die verklaring gewoon krijgen, omdat hij nooit strafrechtelijk werd vervolgd.