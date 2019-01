De horeca-inrichting 2019: wat zijn de trends?

Het horecaseizoen voor 2019 is weer aangebroken. De horeca hoopt op een net zo goed jaar als 2018. Het optimisme is in elk geval groot en dat is ook terug te zien in de interieurtrends van 2019.

Een mix van stijlen in 2019

Designers en trendwatchers stellen dat dé algemene trend op het gebied van horeca-interieurs een mix van diverse stijlen is. Van industrieel, vintage tot landelijk: in de moderne horecawereld vinden we deze stijlen in alle combinaties terug. Vrijheid voert hoe dan ook de boventoon. Maar welke interieurtrends mag je als horecaondernemer echt niet missen om helemaal mee te doen in 2019 en het interieur van jouw horecaonderneming actueel en fris te houden? Hieronder enkele tips, ter inspiratie, om jouw horecazaak dit jaar te (re)stylen.

1. Speciale verlichting op de muren

Een echt aandachtspunt dit jaar is de verlichting van jouw horecazaak. Zorg ervoor dat het interieur warmte en gezelligheid uitstraalt. Verlichting, bijvoorbeeld driehoeken van led-lampen op de muur, of hartjes in diverse kleuren - kan de sfeer in jouw café of restaurant een enorme boost geven. Maak een lichtplan en zorg ervoor dat je jouw zaak het hele jaar door, ook in de wintermaanden, perfect en stijlvol in de schijnwerpers kunt zetten.

2. Mixed use-concept

Het zogeheten mixed-use concept is helemaal in. Dit concept gaat efficiënt om met de ruimte in een horecazaak, zodat deze is afgestemd op verschillende mensen die op uiteenlopende momenten op een dag de zaak bezoeken. De apparaten en voorzieningen in jouw horecazaak moet je dus afstemmen op deze variatie. Zo kun je bijvoorbeeld niet alleen apparatuur aanschaffen via Horecasupply.nl om bijvoorbeeld producten langer warm of koud te houden, maar ook tafelbenodigdheden en bar-benodigdheden die op elk seizoen en tijdstip inzetbaar zijn. Door te zorgen voor een gevarieerd en veelzijdig interieur met een praktische indeling, speel je dan slim in op meerdere doelgroepen.

3. Een subtiele en doordachte tafelaankleding

Van cruciaal belang voor het imago van jouw horecazaak is de aankleding van de tafels. Dit is vaak het eerste waar bezoekers op letten. Is het bestek modern of juist klassiek, wat straalt de aankleding van de tafel uit? Staan er tafelcaddy's en/of peper- en zoutmolens, menukaarthouders en nette broodbakken? Op tafel zijn het de details die het verschil maken dus besteed hieraan veel aandacht en maak een doordacht plan. En daarbij: ook hier is variatie leuk. Niet elk tafeltje hoeft er hetzelfde uit te zien!