Grote storing Rabobank bij internetbankieren en bij mobiele app

Bij de Rabobank zijn maandagochtend problemen ontstaan waardoor klanten niet kunnen inloggen via de mobiele app en niet online via internetbankieren.

Al om 08.30 uur kwamen er maandagochtend bij Allestoringen.nl een paar duizend meldingen binnen van klanten die hun banksaldo niet konden bereiken.

Op Twitter bevestigt de bank de storing:

'Op dit moment ervaren we problemen met Rabo Mobielbankieren en Rabo Internetbankieren. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak! Zodra dit is opgelost zullen we een update plaatsen.'

Klanten krijgen een melding van de storing als zij de app openen. Vervolgens kunnen zij niet doorklikken naar hun saldo of het betalingoverzicht. Hoe lang de storing gaat duren is niet duidelijk.