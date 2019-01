Celstraf en tbs geëist voor dodelijke steekpartij

De officier van justitie vindt bewezen dat de 23-jarige zijn slachtoffer met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht. Dat gebeurde op de avond van 8 augustus in de tuin van het slachtoffer aan de Kortlandplaats. De verdachte stak daar meerdere keren in op de man.

Volgens de officier is de verdachte planmatig te werk gegaan. Hij legde ’s middags contact met de 53-jarige om met hem te kunnen afspreken. Toen die reageerde, kocht de verdachte een messenset waaruit hij een mes koos. Binnen een half uur na aankomst in de woning bracht hij de man om het leven.

De verdachte had die middag in een bericht aan zijn broer aangekondigd dat hij wraak zou nemen. De 53-jarige man zou de verdachte tijdens een eerdere ontmoeting in juli hebben gedrogeerd en verkracht.

De officier van justitie stelt dat daarvoor geen bewijzen of aanwijzingen zijn. De 53-jarige man is onschuldig, meent hij. “De verdachte heeft - in zijn vertroebelde bewustzijn - het slachtoffer aangezien voor een ander. Het is deze constatering die de moord nog triester maakt. Er is een stevige indicatie dat de verdachte het slachtoffer vereenzelvigt met een andere persoon die hem heeft misbruikt.”

De omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd, zijn schokkend. Er is veel leed toegebracht, volgens de officier tijdens de zitting. Hij meent dat de ernstige persoonlijkheidsproblematiek van de verdachte heeft doorgewerkt in het delict. De man moet worden behandeld, vindt de officier. Anders is de kans op herhaling groot.