Gewelddadige overval supermarkt Ridderkerk. Medewerker in kritieke toestand.

Een medewerker is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie onderzoekt de zaak.

Er liepen nog behoorlijk wat mensen in de supermarkt, toen de dader rond 19.50 uur binnenkwam. Hij liep naar de servicebalie en zwaaide met een mes. Personeel en bezoekers van de winkel grepen in, waardoor er een worsteling ontstond. De dader trapte een man in zijn buik en stak een medewerker in zijn borst. Rennend is de overvaller er vandoor gegaan richting de Vissersbuurt. De hulpdiensten waren er snel. Politie startte meteen een onderzoek en kamde de buurt uit op zoek naar de dader. Ook spraken ze met getuigen van het incident. Ambulancepersoneel bekommerde zich om de slachtoffers. De man met de steekwond is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek. Voor de mensen die getuigen waren van dit heftige incident is slachtofferhulp geregeld.

Getuigen

De dader droeg een donker blauwe regenjas met een reflecterende streep. Ook op zijn broek zat zo'n streep. De politie is op zoek naar getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken.