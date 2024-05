Brand legt logistiek bedrijf in Oss in de as

Foto: Archief bon

Oss Bij logistiek bedrijf Vice Versa aan de kanaalstraat 15 in Oss is op 3 mei in de vroege ochtend brand uitgebroken in een koelcel. In de ochtend van 4 mei is besloten het pand gecontroleerd uit de laten branden. Helaas is het pand van Vice Versa volledig uitgebrand. De brandweer heeft de omliggende panden kunnen redden.

De brand heeft een logistiek bedrijf helemaal in de as gelegd. De brandweer heeft bewust gekozen om de brand niet meer te blussen, maar om deze gecontroleerd uit te laten branden. Daardoor ontstaat er ook minder rook. Als omwonenden geen rook zien of ruiken, mogen ramen en deuren weer open en mag de ventilatie aan. Deeltjes uit de brand Aan bewoners die deeltjes van de brand vinden in de tuin, op straat of op het voetbalveld, vragen we om ze op te ruimen. Trek wel stevige handschoenen aan. De deeltjes zijn niet gevaarlijk, maar mogelijk wel scherp. De materialen mogen in de kliko. Pas op met dieren, bijvoorbeeld met het uitlaten van de hond. Zorg dat ze niet in deeltjes stappen of ze opeten. Vind je grotere deeltjes op openbare plekken? Meld dit dan bij de gemeente. Zij ruimen dit op. Melden kan via www.oss.nl. Duurzaamheidsplein gesloten Het Osse Duurzaamheidsplein blijft wegens de brand zaterdag gesloten.