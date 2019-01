Romp van vrouw in koffer Zuider IJdijk

In de koffer die afgelopen zaterdag in Amsterdam aan de Zuider IJdijk werd gevonden is door de politie een romp van een vrouw aangetroffen. Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Uitgebreid onderzoek

De recherche is bezig met een uitgebreid onderzoek na de vondst van menselijke resten in de koffer aan de Zuider IJdijk en roept ook de hulp van het publiek in. Op zaterdag 19 januari kreeg de politie rond 11.20 uur een melding over een koffer aan de oever van de Zuider IJdijk. Politiemensen troffen in de koffer menselijke resten aan.

Tussen de 20 en 50 jaar oud

Inmiddels is door de recherche en een forensisch team vastgesteld dat het om de romp gaat van een vrouw, vermoedelijk tussen de 20 en 50 jaar oud. Het gaat om een blanke vrouw. Ze had een zwarte rok en een zwart topje aan. Op haar lichaam waren geen specifieke kenmerken zichtbaar zoals littekens of tatoeages.

Gruwelijke vondst

Na de gruwelijke vondst is er direct een uitgebreid onderzoek gestart. Er is in de omgeving onder meer met boten gezocht naar meer mogelijke menselijke resten. Ook wordt er gekeken in het register van vermiste personen, maar er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de identiteit van de vrouw of wanneer zij om het leven is gekomen.

Koffer al op 11 januari gezien

Wel is duidelijk dat de koffer in ieder geval al op 11 januari lag. Voor het onderzoek is het uiterst belangrijk om te weten sinds wanneer de koffer er lag en of er mogelijk personen en of voertuigen bij zijn gezien. De Zuid IJdijk is vrij lang, maar de koffer is gevonden vlakbij een pad dat ten noorden van de ingang van de Piet Heijntunnel en de S114 ligt.

Samsonite

De koffer betreft een donkerkleurig exemplaar van het merk Samsonite met een formaat van 76 cm (h) x 46 cm (b) x 30 cm (d). Indien mensen meer weten over de koffer in relatie tot een vrouw die nu vermist wordt, dan hoort de recherche dat heel graag. Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie via het onderstaande tipformulier door te geven.