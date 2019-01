Politie moest vorig jaar bij 27 incidenten vuurwapen gebruiken

Stabiel

Het aantal schietincidenten waar politiemedewerkers bij betrokken zijn en waar doden en/of gewonden bij vallen, is al enkele jaren stabiel. In 2017 onderzocht de Rijksrecherche 23 schietincidenten, ten opzichte van 34 in 2016, 30 in 2015 en 33 in 2014.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche, onderdeel van het Openbaar Ministerie (OM), onderzoekt alle gevallen van vuurwapengebruik met letsel of dood tot gevolg door politiemensen. Op basis van de onderzoeksresultaten beoordeelt het OM of het vuurwapengebruik door de politie rechtmatig was.

Rechtmatig

‘Op deze manier kunnen we als politie verantwoording afleggen over geweld dat we hebben toegepast’, zegt Frank Paauw, politiechef van de Eenheid Rotterdam en portefeuillehouder geweld. Volgens Paauw is het belangrijk dat vuurwapengebruik door de politie waarbij doden of gewonden zijn gevallen, extern wordt getoetst. ‘Dat is belangrijk voor degene die is neergeschoten, in het ernstigste geval voor de nabestaanden, voor de betrokken politieman of -vrouw en voor het vertrouwen van de samenleving in de politie. We willen transparant zijn en leren van incidenten.’

Stap naar voren

Om burgers te beschermen en om de rechtsorde te handhaven heeft de politie in Nederland het geweldsmonopolie in vredestijd. Dat betekent dat als de situatie daar om vraagt en als het echt niet anders kan, politiemensen geweld moeten gebruiken. En dat doen we regelmatig, dat hoort bij ons werk, zegt Paauw.

'Geen cowboys maar professionals'

‘Niet als cowboys maar als professionals. Geweld is onderdeel van ons vakmanschap. Elke dag weer komen agenten in gevaarlijke situaties terecht. Waar anderen een stap terug doen, doen politiemensen een stap naar voren. Desnoods met gevaar voor eigen leven. Schieten op verdachten doen we niet zomaar, maar alleen als het niet anders kan. Daar worden we voor getraind en daar leggen we verantwoording over af.’ Bekijk onderstaand filmpje over het onderzoek van de Rijksrecherche.