Nieuwe versleutelde berichten op PGP-servers gevonden

Nieuwe info

'Dat betekent dat er in tientallen strafrechtelijke onderzoeken nieuwe informatie dan wel aanvullende informatie is gevonden. Het zou bovendien zo kunnen zijn dat er alsnog informatie is in onderzoeken waarin eerder geen informatie was. Binnen het Openbaar Ministerie en de politie is nu bekendgemaakt dat er nieuwe gegevens zijn', aldus het OM.

Pretty Good Privacy (PGP)

PGP staat voor Pretty Good Privacy. Met de zogenoemde cryptotelefoons, meestal blackberry’s en sommige Android-telefoons, kan niet gebeld worden maar er worden versleutelde (mail)berichten mee verstuurd. De telefoons waren zeer gewild in vooral criminele kringen omdat er werd voorgespiegeld dat de gegevens die ermee verstuurd werden, dusdanig versleuteld werden dat de onderlinge communicatie niet kon worden gevolgd. De telefoons werden met enige regelmaat door politie en OM in beslag genomen, maar werden inderdaad niet “gekraakt”.

Servers

Dat veranderde nadat in Canada en Costa Rica in twee verschillende onderzoeken de servers waarop het berichtenverkeer draaide, in beslag genomen werden. In eerste instantie leverde dat al, overigens na een uitgebreid onderzoek van het Team High Tech Crime (THTC)van de Landelijke Recherche van de politie, gegevens over een aantal onderzoeken op. Zo vraagt in een onderzoek een verdachte aan een mogelijk corrupte beambte: “Kan jij zien in jouw systeem of er een bak is gepakt of dat de fiod er op zit”.

Backup-systemen

Maar inmiddels heeft speurwerk van het THTC veel meer gegevens opgeleverd. Er zijn bijvoorbeeld ook gegevens gevonden in back-upsystemen van de servers. “We hebben honderdduizenden nieuwe gegevens, in totaal meer dan een miljoen”, aldus cyber-officier van justitie Martijn Egberts.

Zaak Willemsbos

Onder andere in de zaak Willemsbos, waarin eind 2018 in Amsterdam tot 10 jaar cel is geëist waren in eerste instantie geen berichten te vinden. Maar in de aanvullende gegevens zaten ze wel. In de back-upberichten is onder andere te vinden: “Vriend, ik ben vorige week een hele middag ondervraagd door de politie en ik denk dat mijn telefoon wordt afgeluisterd….Ik dacht dat we professionals waren!!!! Ik heb alles voor jullie opgelost!!!”. In een moordonderzoek vraagt de opdrachtgever: “Als jullie hem op klaarlichte dag doen, worden jullie allemaal goed beloond”.