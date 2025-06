Boete geëist na verdrinking peuter bij kinderopvang

Het Openbaar Ministerie eist een boete van 30.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk tegen een kinderopvang in Huizen. De stichting achter deze kinderopvang is volgens het OM verantwoordelijk voor de dood van de tweejarige Amin. Het kindje belandde op 3 april 2023 tijdens een bezoek aan de opvang in een nabijgelegen sloot en verdronk.

In de visie van het OM heeft de kinderopvang te weinig gedaan om de toegang tot de sloot af te sluiten en onvoldoende beleid gemaakt en maatregelen genomen om de kinderen veilig te houden. Het OM vervolgt de kinderopvang daarom voor dood door schuld.

Risico op verdrinking

Uit onderzoek is gebleken dat het risico op verdrinking niet in het beleid van de kinderopvang was opgenomen. Er zijn dus geen specifieke maatregelen genomen om dit risico te beperken. Zo is vastgesteld dat de peuters zelfstandig de hekjes konden openen en zo het terrein konden verlaten. Daarnaast was van Amin bekend dat hij vaker wegliep. Dit was zelfs al twee keer eerder gebeurd, maar daar is geen melding van gemaakt en er zijn geen maatregelen genomen.

De opvang heeft wel gezorgd voor extra handen op de groep, nadat hierom gevraagd werd door de medewerkers. De invalkracht die op 3 april werd ingezet was echter niet op de hoogte dat het slachtoffertje al eerder was weggelopen en dat dit een risico vormde. “Het ging om een groep met meerdere peuters die extra aandacht nodig hadden”, legt de officier van justitie uit. “De maatregelen die de kinderopvang heeft genomen, waren niet de juiste en volstonden niet.”

Geen enkele straf is voldoende

In de visie van het OM heeft de kinderopvang schuld aan het weglopen en uiteindelijk verdrinken van het slachtoffer. “Dat de sloot een groot risico was, is overduidelijk”, stelt de officier van justitie. “Juist daardoor is het onbegrijpelijk dat daar geen beleid op is gemaakt.” Daarmee is niet voldaan een de primaire plicht: het zorgdragen voor de veiligheid van jonge kinderen. Dit neemt het OM de kinderopvang zeer kwalijk en moet bestraft worden.

“Het Openbaar Ministerie realiseert zich dat er geen enkele straf bevredigend of afdoende is als het gaat om een kind dat er niet meer is”, vertelt de officier van justitie. “Het verdriet dat deze tragische gebeurtenis met zich heeft meegebracht is onbeschrijfelijk.” De geëiste straf moet er daarom vooral voor zorgen dat dit nooit meer gaat gebeuren. Het is een signaal aan de gehele kinderopvangbranche dat de veiligheid van kinderen steeds de hoogste prioriteit moet krijgen.

Omdat de verdachte in deze zaak een stichting is, zonder winstoogmerk, is er gekozen om een boete te eisen, waarvan een groot deel voorwaardelijk. Zo wil het OM zorgen dat er recht wordt gedaan aan de ernst van de situatie, maar het geld toch naar de zorg voor de kinderen gaat.

Betere wetgeving

Daarnaast hoopt het OM dat deze heftige strafzaak leidt tot aanscherping van de bestaande wet- en regelgeving. Bij inspecties is namelijk alleen gekeken naar de risico’s die het kinderdagverblijf zélf in kaart heeft gebracht, waardoor het risico op verdrinking over het hoofd werd gezien. “Dat tijdens het vergunningstraject van de gemeente en tijdens de inspecties van de GGD telkens het risico op verdrinking door de aangrenzende sloot niet is benoemd, is niet te volgen.”

In de Wet Kinderopvang staat dat de opvang een veilige en gezonde omgeving moet bieden, maar dat is volgens het OM niet concreet genoeg. “De huidige wetgeving geeft een kinderdagverblijf veel ruimte, wellicht te veel ruimte”, aldus de officier van justitie. “Het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat niet is vastgelegd dat een buitenruimte omheind en afgesloten moet zijn, zodanig dat deze omheining niet te openen is door kleine kinderen.”

De rechtbank doet op 2 juli uitspraak.