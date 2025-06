OM biedt verdachte van mishandeling partner taakstraf aan

De officier van justitie heeft besloten een nu 30-jarige man uit Amsterdam een werkstraf voor de duur van 32 uur aan te bieden ter voorkoming van vervolging wegens mishandeling van zijn – inmiddels voormalige - partner. 'De zestien dagen die de verdachte in voorarrest heeft gezeten zullen met deze taakstraf worden verrekend. Concreet betekent dat dat de verdachte niet meer hoeft te werken om zijn taakstraf te voltooien. De mishandeling vond in februari 2022 plaats op de Amsterdamse Prinsengracht', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Beelden mishandeling op internet verschenen

De inmiddels 30-jarige verdachte werd op zondag 13 februari 2022 door de politie aangehouden op verdenking van poging zware mishandeling dan wel mishandeling. Deze verdachte werd aangehouden nadat er op het internet beelden waren verschenen waarop te zien was dat verdachte zijn toenmalige partner mishandelde in de nacht van 11 op 12 februari 2022.

Voldoende bewijs mishandeling

Het slachtoffer heeft verschillende verklaringen afgelegd die later geformaliseerd zijn in een aangifte. Onder leiding van de officier van justitie heeft de politie onderzoek uitgevoerd, waarbij onder andere beeldmateriaal is bekeken, verschillende getuigen zijn gehoord en extra informatie van het slachtoffer is opgevraagd. Daarnaast heeft de verdediging onderzoekswensen ingediend.

Hoofd slachtoffer niet tussen deurstijl en portier

Op basis van al het gedane onderzoek heeft de officier van justitie geconcludeerd dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is voor de mishandeling in de nacht van 11 op 12 februari 2022. Aanvankelijk was er ook sprake van een verdenking van poging zware mishandeling. Nadat het slachtoffer heeft verklaard dat haar hoofd niet tussen de deurstijl van de auto en het autoportier heeft gezeten, waarvan eerder wel is uitgegaan, is deze verdenking komen te vervallen.

Media-aandacht

Het OM is van oordeel dat een taakstraf van 32 uur een passende afdoening is. Daarbij heeft niet alleen de verandering van de gerezen verdenking meegewogen, maar ook het feit dat er inmiddels aanzienlijke tijd is verstreken. Bovendien heeft de verdachte zich nadat zijn zestien dagen durende voorarrest was geschorst goed aan de voorwaarden, zoals reclasseringstoezicht, gehouden.

Geen effectieve taakstraf

Ten slotte is de verdachte door de vele negatieve media-aandacht in verband met deze strafzaak al door feiten en gevolgen getroffen. Omdat de verdachte al zestien dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij feitelijk niet meer te werken om zijn taakstraf te voltooien.

De advocaat van het slachtoffer en de advocaat van de verdachte zijn inmiddels geïnformeerd over de afdoeningsbeslissing van de officier van justitie.