Defensie doet beroep op civiele transport en logistiek

Met het oog op de gereedstelling van de organisatie wil Defensie samenwerken met logistieke en transportbedrijven. Bijvoorbeeld bij grootschalige Europese oefeningen, of tijdens een veiligheidscrisis. Gisteren vond een bijeenkomst plaats in Kasteel Woerden voor de diensten wegtransport en overslag. Ruim 100 belangstellende logistieke partners kregen informatie.

Deelnemers gaan samenwerken in een zogenoemd Ecosysteem Logistiek. De Commandant Defensie Ondersteuningscommando vertelde over de noodzaak van het Ecosysteem Logistiek: “De krijgsmacht heeft een enorme logistieke behoefte. Wij hebben logistieke partners nodig om hierin te voorzien. Door een slimme combinatie van eigen transportcapaciteit en samenwerking met civiele logistieke partners staan wij altijd klaar voor de krijgsmacht, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden”, zei luitenant-generaal Jan-Willem Maas.

Belangstellende partijen kunnen op de aanbestedingen inschrijven om grote militaire verplaatsingen te ondersteunen en troepen te bevoorraden. Daarbij gaat het om vervoer van voedingsmiddelen en drinkwater. Verder gaat om gevaarlijke stoffen zoals brandstoffen, oliën, smeermiddelen, vliegtuigbrandstoffen, vliegtuigoliën en vliegtuigsmeermiddelen.

Daarnaast moeten wapens, munitie, militair materieel, uitrusting en reservedelen op transport. Tot slot betreft het kleding, huisvestingsgoederen, reinigingsmiddelen en veldversterkingsmaterieel en bouwmaterialen. Daarnaast heeft Defensie partners nodig voor overslagtaken, zoals laad-, hef- en hijswerkzaamheden voor het vervoer van bovenstaande artikelen.

Contracten

De contracten worden voor 7 jaar afgesloten. Zo verzekert Defensie zich van gegarandeerde capaciteit in aanloop naar en tijdens een oorlog of crisis. Kleine geïnteresseerde bedrijven kunnen aan de slag als onderaannemer bij grotere partijen.

Verantwoord

Op basis van dreigingsanalyses beoordeelt de krijgsmacht of het verantwoord is om transportbedrijven in bepaalde gebieden in te zetten. Op het laatste stuk naar het front, de zogeheten ‘last tactical mile’, zorgt Defensie zelf voor vervoer.

Een oorlog in Europa is mogelijk. NAVO-troepen uit het buitenland gebruiken Nederland dan als doorreisland. Dat kan over de weg, het spoor, het water of door de lucht. Daarbij zorgt Defensie voor logistieke ondersteuning, maar als dat nodig is ook voor bijvoorbeeld reserveonderdelen, munitie en brandstof.