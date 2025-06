NFI-onderzoek: geen cannabis gevonden in onderzochte batches colaflesjes afkomstig van Haribo

Uit het door het NFI uitgevoerde onderzoek naar de colaflesjes van het merk Haribo blijkt dat er in de aangeleverde batches uit het productieproces van de colaflesjes geen cannabis of een hieraan verwante stof is aangetroffen. Dit meldt de politie woensdag.

Aangetoond: Nergens in proces bij Haribo cannabis in colaflesjes terechtgekomen

Dit geldt ook voor batches uit het distributieproces. Dit resultaat wijkt af van het resultaat van de indicatieve testen die eerder zijn uitgevoerd door de politie. Dit betekent dat is aangetoond dat nergens in het proces bij Haribo cannabis in de colaflesjes terecht is gekomen.

Onderzoek naar oorzaak onwelworden kinderen

Er loopt een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie naar de reden van het onwel worden van de kinderen. In het belang van dit onderzoek en de privacy van betrokkenen kunnen hier op dit moment geen mededelingen over worden gedaan.