Agenten met getrokken pistool de trein in bij Velp

Zaterdagavond heeft de politie in Gelderland vlak voor 23.00 uur op het station in Velp, een 27-jarige man uit Arnhem aangehouden. 'De man wordt verdacht personeel van de trein te hebben bedreigd met een wapen', zo meldt de politie zondag.

Tweede aanhouding

'Ook werd even later een tweede man aangehouden. Dit betrof een 44-jarige inwoner van Dieren. Hij bemoeide zich met de aanhouding en daar hadden de agenten erg veel last van', aldus de politie.

Treinpersoneel bedreigd

De politie was door de spoorwegen benaderd met de mededeling dat er een man in de trein zou zitten die treinpersoneel met een wapen zou bedreigen. Toen de agenten bij de trein aankwamen was er geen sprake van paniek. De overige reizigers stonden rustig op het station. De twee agenten gingen met getrokken pistool de trein in en overmeesterden de verdachte. Tijdens de aanhouding verzette deze zich hevig.

Bemoeienis

Een reiziger die uit een andere coupe kwam bemoeide zich met de aanhouding en werd even later ook aangehouden. Hij wordt verdacht van eenvoudige mishandeling c.q. ambtsbelemmering. Beide mannen werden overgebracht naar het politiebureau. De man bleek na uitvoerig onderzoek geen wapen bij zich te hebben.