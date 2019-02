Automobiliste raakt gewond bij verkeersongeval op N282

Woensdagochtend raakte bij een eenzijdig verkeersongeval op de N282 een 46-jarige vrouw uit Den Haag gewond. 'De vrouw heeft enige tijd in haar auto bekneld gezeten', zo meldt de politie woensdag.

Boom

De vrouw reed even na 10.00 uur in haar auto over de eerdergenoemde weg. Door een nog onbekende oorzaak begon de auto te slingeren en kwam het voertuig tegen een boom tot stilstand. Vanwege de impact van de aanrijding zat de vrouw enige tijd bekneld, waarop de brandweer werd ingeschakeld.

Traumahelikopter

Ook een traumahelikopter kwam naar de locatie om medische hulp te verlenen. Niet veel later bevrijdde de brandweer de vrouw uit haar auto. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. De weg werd na het ongeval afgesloten voor het verkeer. Na ongeveer een uur werd de afsluiting opgeheven.