Man vastgezogen in de modder van de sloot

De hulpdiensten zijn donderdagochtend met spoed ter plaatse gegaan aan de Arij Koplaan in Vlaardingen. Hier zou een man in drijfzand vastzitten.

Het bleek ter plaatse te gaan om iemand die vastgezogen zat in de modder van een sloot en er niet meer zelfstandig uit kon komen. De man is bij het naastgelegen bedrijf opgevangen waar hij de nodige zorg krijgt. Een ambulance is ter plaatse om de man na te kijken.