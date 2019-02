Nestlé brengt Starbucks-koffie voor thuis

Dit is de eerste productlancering sinds de twee bedrijven in augustus vorig jaar formeel de krachten bundelden en een wereldwijde koffiealliantie aangingen.

"Onze twee teams hebben uitstekend werk geleverd. In slechts zes maanden tijd is met veel zorg en passie een assortiment nieuwe premium koffies ontwikkeld, waarbij Nestlé's kennis op het gebied van koffie en koffiemachines met Starbucks’ expertise op gebied van branding en melanges werd gecombineerd", aldus Patrice Bula, Executive Vice President, Head of Strategic Business Units, Marketing, Sales en directeur van Nespresso. "Met Nescafé, Nespresso en Starbucks heeft Nestlé nu de beste koffieportfolio waar klanten van over de hele wereld van kunnen genieten", voegde hij daar nog aan toe.

De komende dagen zal Nestlé deze producten in verschillende markten in Azië, Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en de VS gaan introduceren. De producten zullen overal verkrijgbaar zijn in supermarkten en via grote onlineverkooppunten. Klanten van over de hele wereld zullen thuis van hun favoriete Starbucks-koffie kunnen gaan genieten.

"Het is ons een groot genoegen dat klanten wereldwijd thuis middels hun Nespresso- en Nescafé Dolce Gusto-koffiemachines van onze premium hoogwaardige Starbucks-koffies kunnen gaan genieten”, aldus John Culver, directeur van Starbucks International, Channel Development en Global Coffee and Tea. "Door de aankondiging van vandaag wordt het wereldwijde bereik van het merk Starbucks verder uitgebreid, waarbij het uitbreiden naar nieuwe kanalen onderdeel uitmaakt van de wereldwijde koffiealliantie met Nestlé."

Het nieuwe assortiment koffieproducten bevat een verscheidenheid aan kenmerkende Starbucks-melanges en single-origin koffies, evenals een selectie klassieke dranken zoals Caramel Macchiato en Cappuccino.

Al deze producten zijn gemaakt met hoogwaardige Arabica-koffie, die verantwoord is geteeld door boeren in 's werelds beste koffiegebieden.

Via de wereldwijde koffiealliantie verwierf Nestlé de eeuwigdurende rechten om Starbucks Consumer Packaged Goods (verpakte consumptiegoederen) en Foodservice koffie- en theeproducten overal ter wereld te verkopen, buiten de koffiehuizen van Starbucks en met uitzondering van Ready-to-Drink-producten.

De samenwerking zal de leidende positie van Nestlé in de wereldwijde koffiebranche consolideren en tegelijkertijd het koffieportfolio van Nestlé in Noord-Amerika aanzienlijk versterken.