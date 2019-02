Asbestverdacht materiaal gedumpt in Stationsgebied Delfzijl

Vrijdag 15 februari heeft de aannemer asbestverdacht materiaal aangetroffen in het Stationsgebied. Het materiaal ligt zowel op terrein van NS Vastgoed als op gemeentelijk terrein, inclusief een deel van de nieuwe rotonde.

De politie heeft het gebied waar het materiaal is aangetroffen, met linten afgezet. Dit betreft ook een deel van de rotonde. Verkeersregelaars zijn ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. De Omgevingsdienst Groningen (ODG) is ingeschakeld. Nader onderzoek moet uitwijzen om wat voor materiaal het gaat.

Uit een pamflet op een hek blijkt het om een anonieme actie te gaan van anti-windmolenactivisten. Op het pamflet stond: 'Deze vervuiling, asbest, is hier aankomen waaien door toedoen van aannemersbedrijf Hoornstra. Wind- concentratiekampbouwer in Drenthe. Wie dit bedrijf inhuurt zal asbest oogsten.' De poltitie heeft het pamflet in beslag genomen voor onderzoek.