Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Delfzijl

Bij een aanhouding op de Memmert in Delfzijl heeft de politie donderdagmiddag een waarschuwingsschot gelost.

Omstreeks 17.00 uur kreeg de politie de melding van een ruzie in de woning. Bij aankomst van de agenten pakte een 51-jarige man, die betrokken was bij de ruzie, een mes. Ondanks meerdere waarschuwingen van de politie liet de man het mes niet los. Na het lossen van een waarschuwingsschot kon de man worden aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek.