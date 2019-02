Wolvin heeft zich 'officieel' met partner gevestigd op de Veluwe

Er heeft zich nu officieel een wolvenpaar gevestigd in Nederland en wel op de Veluwe, zo blijkt uit het genetisch materiaal uit de wolvendrollen die het Wolvenmeldpunt daar heeft gevonden. 'Deze twee wolven treffen elkaar in de piek van het voortplantingsseizoen', meldt het Wolvenmeldpunt maandag.

Ruim 6 maanden

De wolf was al 150 jaar verdwenen in Nederland maar sinds 2015 zwerven er wel weer wolven door Nederland, waarvan twee wolvinnen al een tijdje op de Veluwe verblijven. Uit genetisch onderzoek blijkt nu dat de wolvenkeutels die gevonden zijn op de noordelijke Veluwe inderdaad van de wolvin zijn en dat zij hier nu al ruim 6 maanden verblijft. Daarmee is de eerste vestiging van een wolventerritorium in Nederland sinds 150 jaar een feit!

Mannelijke wolf

Nog spectaculairder is dat er naast keutels van de gevestigde wolvin ook keutels van een mannelijke wolf zijn gevonden. Ook deze wolf, geboren nabij Eschede in Nedersaksen, Duitsland, markeert het territorium volop, wat op paarvorming duidt. Eerder waren er al suggesties dat paarvorming was opgetreden, zoals gezamenlijk huilen en twee wolvensporen naast elkaar in de sneeuw. Deze sporen waren nog onvoldoende om te spreken van paarvorming. Nu dit met DNA bewijs wel het geval is houden onderzoekers en vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt het kersverse paar in de gaten door meer keutels te bemonsteren en met gebruik van cameravallen.

'Mogelijk jonge wolven in mei'

De vaststelling van de aanwezigheid van de mannelijke wolf valt samen met de periode van voortplanting. 'Daarom is ook de geboorte van jonge wolven mogelijk al in mei van dit jaar' zegt Glenn Lelieveld namens het Wolvenmeldpunt. 'Een zwangere buik valt nogal op, dus gaan we ze de komende maanden goed in de gaten houden'.

Tweede wolvin

Ook van de wolvin ten zuiden van de A1 blijven de waarnemingen elkaar opvolgen. De komende maanden zal ook in dit territorium in spe gezocht worden naar DNA-bewijs van de aanwezigheid van dezelfde wolvin. Glenn Lelieveld: 'Als we eind februari drollen van deze wolvin vinden, dan is ook zij een half jaar op dezelfde plek aanwezig en daarmee een gevestigd territorium'.