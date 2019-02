'Aantal kip-kiloknallers bereikt recordhoogte'

Supermarkten stunten steeds meer met kip zonder dierenwelzijnskeurmerk. Dat blijkt uit de kiloknallermonitor van Wakker Dier. In 2018 stonden er 56 procent meer kip-kiloknallers in de folders dan in 2015. “Zorgwekkend om te zien dat supermarkten de kip nog altijd als lokmiddel zien, in plaats van als dier,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Flinke toename

Het aantal kip-kiloknallers is sinds 2015 elk jaar toegenomen. In 2018 kwam het aantal kipstunts uit op een recordhoogte van 1.900 stuks. Supermarkten gebruiken de kiloknallerkip volgens Wakker Dier als lokkip om klanten naar hun winkel te trekken.

Lokkip

Het welzijn van de lokkip zit tussen de plofkip en één ster Beter Leven-kip in en varieert per supermarkt. De lokkip komt nooit buiten, leeft in haar eigen uitwerpselen en moet na zeven weken naar de slacht. In het slechtste geval leeft ze met zo’n 17 kippen op één vierkante meter. Dit is zo bij de meeste supermarkten, waaronder marktleiders Albert Heijn en Lidl.

Albert Heijn

'Albert Heijn staat al jarenlang aan de top met de meeste lokkip in zijn folders', aldus Wakker DIer. Van het totaal aantal lokkipstunts van de twaalf grootste supermarktketens, neemt deze super telkens zo’n twintig procent voor zijn rekening. Daarop volgen Jumbo, Hoogvliet en EMTÉ met elk zo’n tien procent.

Welzijnsgrens

Na de overstap van plofkip naar lokkip werd het stil op kipgebied in supermarktland. Wakker Dier wil dat de supermarktketens de welzijnsgrens van kippen verhogen naar minimaal één ster. Daarom lanceerde ze gisteren een radiocampagne om aandacht te vragen voor de lokkip.