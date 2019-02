Man schiet 's nachts dwars door voordeur, bewoner gewond

In de nacht van woensdag op donderdag is in Helmond op de Zeppelinstraat rond 04.00 uur door de voordeur van een woning geschoten. 'Daarbij is de bewoner gewond geraakt aan zijn onderbenen. Hij is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk was er sprake van een ruzie. Het zou gaan om bekenden van elkaar', zo heeft de politie laten weten.