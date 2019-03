Auto in brand in Vlaardingen

Omstanders spraken over een knal en hebben mogelijk de dader(s) gezien. Het voertuig is bij de brand behoorlijk beschadigd geraakt. De politie stelt een onderzoek in naar het ontstaan van de autobrand. Een uur nadat de brandweer vertrokken was, stond hetzelfde voertuig wederom in brand. Of het vuur vanzelf is opgelaaid, of dat dit is aangestoken zal worden onderzocht.



In Januari raakte iets verderop op de Londenweg vijf auto’s beschadigd door brand.