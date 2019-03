AIVD en NCTV slaan alarm: islamitische middelbare school heeft banden met terroristische groepering

Deze groep is onder meer verantwoordelijk voor aanslagen in de metro in Moskou in 2010. Dit melden meerdere media donderdag. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft burgemeester Femke Halsema dat er onder meer signalen zijn dat het bestuur al jarenlang contact zou hebben met een terroristische groepering. Sinds het jaar 2000 zou het bestuur van de school in een salafistische en radicale omgeving verkeren.

Ingrijpen noodzakelijk

RTL Nieuws schrijft dat Femke Halsema hier donderdag over is geïnformeerd. Halsema vindt de signalen 'zeer zorgelijk' en stelt dat ingrijpen 'noodzakelijk' en 'onvermijdelijk' is. Burgemeester Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman willen dat het bestuur per direct opstapt.

School per direct sluiten

Leerlingen van de Amsterdamse islamitische school worden beïnvloed door leraren die contact onderhouden met terroristen, meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg. PVV-leider Geert Wilders vindt het onbegrijpelijk dat de islamitische school niet per direct wordt gesloten, zo meldt de Telegraaf. Tegen de krant zegt Wilders: 'GroenLinks-burgemeester Halsema sluit de school niet. Zo gaat Nederland dus kapot. Laffe bestuurders en politici, die zelfs niet blussen als er brand is.' Maar ook CDA-Kamerlid Van Toorenburg vindt dat het tijd wordt om deze school te sluiten. Tegen de krant: 'Met gezwinde spoed, alles op alles zetten om deze tent te sluiten en bezien hoe betrokkenen kunnen worden aangepakt. Dit gif mag zich niet verspreiden.’