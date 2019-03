Vrouw komt om bij opkomend tij, ook hond overleeft het niet

Bij opkomend tij kwam het gezelschap in de problemen. In eerste instantie werden een vrouw, een jongen en een meisje naar de kant gebracht. Toen vervolgens sprake was van een vierde persoon, werd door een helikopter van de Kustwacht en een boot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij verder gezocht. Een vrouw werd hierop gevonden en naar het strand gebracht.

Ziekenhuizen

Het viertal werd met twee ambulances en twee traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Eén slachtoffer, een vrouw overleefde het incident niet en kwam dezelfde middag nog te overlijden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de slachtoffers en is bezig om familie te informeren. Zodra dit is gebeurd, wordt hierover meer informatie verstrekt.

Honden

Verder werden er drie honden uit het water gehaald. Een hond overleed ter plaatse. De andere twee honden zijn in een dierenasiel ondergebracht.