Vrouw ernstig bedreigd met vuurwapen

De verdachte dreigde een vrouw in Zevenbergen dood te schieten. Het ligt in relatiesfeer. Daarop heeft de politie hem in Breda weten aan te houden. Er werd bij de verdachte geen vuurwapen aangetroffen. Hij zit vast voor onderzoek door de recherche van het district Markiezaten. De verdachte staat bekend als veelpleger.