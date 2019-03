Rob Trip wegens ziekte voorlopig niet op radio en tv

Bij Trip is onlangs prostaatkanker geconstateerd en hij wordt hier de komende periode voor behandeld. Hij komt terug, maar weet nog niet wanneer, zo laat de NOS maandagochtend weten.

Rob Trip zal dit jaar de live-uitzendingen van het NOS Slotdebat (19 maart) en de NOS UItslagenavond (20 maart) in het kader van de Provinciale Staten dan ook niet presenteren. Trip is presentator van het NOS-journaal,NOS Met het Oog op Morgen en het Gesprek met de minister-president.

Trip moest al eens eerder zijn werkzaamheden voor radio en televisie neerleggen. In 2001 kreeg hij een herseninfarct. Hij raakte in een coma en zweefde op het randje van de dood. Uiteindelijk is hij, tegen de verwachting in, geheel hersteld.