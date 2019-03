Man neemt kind (4) mee met sprong van flat

Op donderdag 14 maart kwam bij de politie rond 06.30 uur de melding binnen dat er een man en een kind onder aan een flat lagen in de Argostraat. De man is nog door hulpverleners gereanimeerd, maar bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie houdt er op dit moment ernstig rekening mee dat het om een suïcide gaat.

Kindje gewond

Omdat het meisje gewond was, kan op dit moment niet worden uitgesloten dat de man het kindje heeft meegenomen bij zijn fatale sprong. Het meisje is de vierjarige dochter van de man. Zij is buiten levensgevaar en wordt op dit moment in het bijzijn van haar moeder in het ziekenhuis aan haar verwondingen behandeld. De politie doet op dit moment onderzoek naar de exacte toedracht.