Hulpdiensten hebben handen vol aan GHB-gebruikster

Politie en ambulancepersoneel hebben maandag 18 maart hun handen vol gehad aan een 30-jarige Bredase. De vrouw was vermoedelijk zwaar onder invloed van GHB. Ze sloeg, spuugde en trapte wild in het rond.

Agenten werden op 18 maart rond 18.15 uur opgeroepen naar een woning in Sint Willebrord. Een kennis van de bewoonster wilde de woning niet verlaten. Toen de dienders bij het huis aankwamen troffen ze de verdachte in de achtertuin aan. Ze lag op dat moment op de grond en leek onder invloed van drugs te zijn in haar handtas zaten meerdere flesjes met daarin vermoedelijk GHB. De ambulancedienst werd opgeroepen om medische zorg te verlenen.