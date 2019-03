Echtpaar niet-ontvankelijk vordering beeldmateriaal observatiecel

Een echtpaar is woensdag niet-ontvankelijk verklaard in hun vordering tot afgifte van beeldmateriaal van de man in een observatiecel op het politiebureau in Deventer. Dit heeft de civiele voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank vandaag beslist.

Bestuursrechter

De Wet politiegegevens (Wpg) heeft voor dit soort vraagstukken een speciale bestuursrechtelijke procedure voorgeschreven. Voor de burgerlijke rechter is dan geen rol (meer) weggelegd. Het echtpaar had dus een procedure moeten starten bij de bestuursrechter.

Lichamelijke schade

Tijdens zijn verblijf in de cel in Deventer in 2010 heeft de man zichzelf verschillende keren met zijn hoofd en lichaam tegen de deur en de wand van de cel gegooid. Als gevolg hiervan heeft de man (lichamelijke) schade opgelopen. Bij de man is later een stoornis vastgesteld.

Eerdere ingrijpen

Het echtpaar vindt dat de schade had kunnen worden voorkomen of beperkt als de politieagenten eerder hadden ingegrepen. Om dat te kunnen aantonen in een gerechtelijke procedure - waarin zij schadevergoeding eisen van de Politie – willen zij dat het beeldmateriaal dat in en vóór de cel van de man is gemaakt aan hen wordt verstrekt.