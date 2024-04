Veroordeling voor veroorzaken ongeval waarbij fietsster overleed

Een 33-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot de maximale taakstraf van 240 uur. Daarnaast wordt hem een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar opgelegd. De man reed in november 2021 in Utrecht een 18-jarige vrouw op een fiets aan. Zij overleed aan haar verwondingen. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag.

Aanrijding

De verdachte rijdt op zaterdagavond 6 november 2021 in een bestelbus over bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht. Bij een T-kruispunt ziet hij een fietsster die wil oversteken over het hoofd en rijdt hij haar aan. Tijdens de zitting verklaart de man dat hij de vrouw niet heeft gezien en dat hij zijn snelheid niet heeft geminderd tot na de aanrijding. De neef van de verdachte reed ongeveer 20 meter achter de verdachte. Hij verklaart tegenover de politie dat hij de vrouw wél zag aankomen.

Te hard gereden

Onder andere op basis van onderzoek ter plaatse, voertuigonderzoek en camerabeelden is vastgesteld dat de verdachte ongeveer 80 kilometer per uur reed toen hij de vrouw aanreed. Op de betreffende weg geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. De verdachte reed dus ongeveer 30 kilometer te hard. Uit onderzoek blijkt dat de aanrijding niet had plaatsgevonden als de man zich aan de toegestane snelheid had gehouden. De fietsster had dan gewoon over kunnen steken.

Aanmerkelijk onvoorzichtig

Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan een ernstige verkeersovertreding. Hij reed bijna 30 kilometer te hard en minderde die te hoge snelheid niet, ondanks dat hij binnen de bebouwde kom een T-kruispunt naderde. Daarnaast zag hij de vrouw bij het oprijden van de kruising niet, terwijl zij wel zichtbaar was en fietste mét verlichting. De rechtbank is van oordeel dat hij de vrouw wel had kunnen en ook had moeten zien. Daarbij wordt meegenomen dat de neef van de verdachte, die meters achter hem reed, de vrouw wél zag fietsen. Volgens de rechtbank heeft de man op de bewuste avond aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gereden. Als hij zich aan de maximumsnelheid had gehouden was de aanrijding voorkomen en was de vrouw die avond niet overleden, maar veilig aangekomen op haar bestemming. De rechtbank veroordeelt de man tot de maximale taakstraf van 240 uur en legt hem ook een voorwaardelijke rijontzegging van één jaar op. Deze straf is conform de eis van de officier van justitie. Daarnaast moet de man ook een schadevergoeding betalen aan de ouders van het slachtoffer.