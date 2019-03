IND gaat in totaal 1070 aanvragen voor kinderpardon beoordelen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat in totaal 1070 aanvragen van kinderen, die jonger dan 19 waren ten tijde van de aanvraag, beoordelen in het kader van de Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen (ARLVK), ook wel het kinderpardon genoemd. 'Hierbij zitten ook nieuwe aanvragen waarvan nog niet duidelijk is of zij voldoen aan de criteria', zo meldt de IND vrijdag.