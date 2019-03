Aanhouding dankzij snelle melding inbraak juwelier

De politie werd gealarmeerd door een oplettende omstander die gestommel hoorde bij een juwelierszaak aan de Nieuwstraat in Made. De melder vond dit, gezien het tijdstip, verdacht. Hierop is de politie met meerdere eenheden en met een politiehond naar de locatie gegaan. Al snel hadden zij het pand omsingeld. Een agent zag dat aan de achterzijde van het pand een deur geforceerd was. Toen de verdachten in de gaten kregen dat er politie buiten stond, vluchtten zij het dak op. Maar zij konden echter geen kant uit. De agenten sommeerden de verdachten om naar beneden te komen. Twee verdachten gaven hier gehoor aan en zijn direct aangehouden. Een derde verdachte is, na een zoektocht in het pand, op de zolder aangetroffen en hij werd ook aangehouden. De personalia van de verdachten zijn nog niet exact bekend. Vermoedelijk gaat om drie mannen in de leeftijd van 21, 42, en 45 jaar oud en ze komen vermoedelijk uit de omgeving van Ede en Nijmegen. De verdachten zitten nog vast.