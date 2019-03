Minister Kaag lanceert start-updiplomaat in Silicon Valley

Nederlandse start-ups die willen doorbreken in de Verenigde Staten kunnen binnenkort de hulp inschakelen van een speciale start-updiplomaat. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakte de nieuwe positie bekend tijdens haar bezoek aan Silicon Valley, het wereldwijde centrum van innovatie en technologie. De startup-diplomaat helpt Nederlandse start-ups bij het zakendoen in de gehele VS.

Nederland is het op 1 na innovatiefste land ter wereld (bron: Global Innovation Index) en telt meer dan 4.000 start-ups. De stap om buiten de grenzen door te groeien blijkt lastig, zegt minister Kaag: ‘In Amerika is de concurrentie voor jonge bedrijven groot, maar zijn de kansen nog groter. Alleen al in Silicon Valley zijn er 27.000 start-ups. Je moet dus van goeden huize komen om hier succes te hebben. De start-updiplomaat brengt start-ups in contact met investeerders en mogelijke partners. Dat zorgt uiteindelijk voor meer innovatie en groei.’

Samenwerking met StartupDelta

De start-updiplomaat zal samen met de Nederlandse consulaten in New York, Chicago, Miami, San Francisco en het Business Support Office in Houston werken aan een sterk netwerk. Daar kunnen start-ups de vruchten van plukken. Daarbij werken ze intensief samen met StartupDelta, een publiek-privaat samenwerkingsverband om Nederlandse start-ups meer kansen te geven.

Prins Constantijn is Special Envoy van StartupDelta: ‘De start-updiplomaat zal vanuit San Francisco een verbindende rol spelen in het tech-ecosysteem en de Nederlandse tech-netwerken en proactief relaties onderhouden met de meest relevante investeerders, ondernemersnetwerken en soft landing programma’s. We kijken ernaar uit om met deze diplomaat nieuwe stijl samen te werken aan nieuwe netwerken in de belangrijkste innovatiehubs in Amerika.’

Talent verbinden

Tijdens de innovatiemissie aan Silicon Valley - met bedrijven in robotica, blockchain en artificiële intelligentie - lanceerde minister Kaag ook het Holland in the Valley netwerk. Dit netwerk verbindt innovatie en talent van Nederlandse bedrijven, universiteiten en overheid die samenwerken met Amerikaanse tegenhangers. Innovatie zorgt zowel voor banen, als voor slimme oplossingen voor bijvoorbeeld een groene economie, mensenrechtenschendingen en duurzame energie.