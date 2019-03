Woning Uithoorn opnieuw beschoten, politie houdt één verdachte aan

Nadat een woning aan de Rode Klaver in Uithoorn dinsdagmiddag werd beschoten, kwam dinsdagavond een melding binnen dat dezelfde woning opnieuw beschoten was.

Daarop startte de politie een uitgebreide zoekactie in Amsterdam-Zuidoost, waarbij een politiehelikopter werd ingezet. Dit meldt petershotnews.nl. woensdag.

De politie had informatie binnengekregen over een verhuiswagen, die bij de schietpartij betrokken zou zijn. In de Tongerenstraat in Amsterdam-Zuidoost werd de verhuiswagen klemgereden. De bestsuurder is aangehouden, maar de bijrijder wist te vluchten. Daarop werd een grootschalige zoekactie op touw gezet.