Grote uitslaande brand in Vlaardingse voetbalkantine

In de nacht van woensdag op donderdag is rond 04.45 uur wederom brand uitgebroken in de sportkantine van Deltasport en Cion aan de Kooikersweg in Vlaardingen.

Gebouw ingestort

Bij aankomst van de brandweer stond het houten gebouw al volledig in brand. Er is direct opgeschaald naar grote brand. De vlammen kolkten aan alle kanten uit de sportkantine. Het duurde dan ook niet lang of het gebouw stortte volledig in.

Rook

Ook de kleedkamers stonden in brand en straalden de naastgelegen tribune aan. De brandweer probeerde de tribune echter te behouden. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseerde een ieder die last van de rook heeft ramen en deuren te sluiten. Afgelopen dinsdagochtend woedde er in hetzelfde complex ook al een grote brand.