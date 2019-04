Dode vrouw (45) Mijdrecht werd gestalkt

Bij een schietincident aan de Landsherenstraat in Mijdrecht is op 2 april 2019 een 45-jarige vrouw overleden. De politie doet onderzoek.

De politie kreeg rond 22.00 uur een melding dat er knallen waren gehoord bij de woning. Ter plaatse troffen agenten een ernstig gewonde vrouw aan in de gang van de woning. Zij bleek te zijn neergeschoten. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de traumaheli, en probeerden het leven van het slachtoffer te redden. Dit lukte niet en zij overleed ter plaatse. De kinderen van de vrouw zijn elders opgevangen.

Onderzoek naar de verdachte

Volgens getuigen vluchtte kort na het schietincident een man uit de woning in een onbekende richting. Met meerdere eenheden en de politiehelikopter werd in de directe omgeving naar de mogelijke verdachte gezocht, maar hij werd niet aangetroffen. Recherche en forensische opsporing startten direct een onderzoek naar de toedracht en omstandigheden rond het schietincident. Uit dit onderzoek kwam al snel een verdachte naar voren. De politie is diezelfde avond, op 2 april, naar de woning van deze verdachte gegaan en heeft een inval gedaan. De verdachte werd daar niet aangetroffen. Het onderzoek wordt voortgezet.

Gestalkt

Buurtbewoners van het slachtoffer melden aan RTV Utrecht dat de 45-jarige vrouw werd gestalkt door een man waarmee ze een relatie zou hebben gehad. Het is niet bekend of dit ook de verdachte is. Bij de woning van de vrouw was een raam ingeslagen. Mogelijk dat de dader zich toegang wilde verschaffen tot de woning.