Tientallen Italiaanse “supporters” aangehouden

De politie heeft woensdagmiddag in een metrostel ter hoogte van station Weesperstraat tientallen “voetbalsupporters aangehouden.

Zij waren in het bezit van uitschuifbare wapenstokken, vlaggenstokken, een hamer en ander slagmateriaal. Dit slagmateriaal hadden ze in de groep op de grond gegooid. De verdachten lijken vooralsnog van Italiaanse afkomst. Zij zijn met bussen overgebracht naar een cellencomplex.

De groep had zich in eerste instantie bij de ArenA opgehouden. Zij stapte een metrostel in richting de binnenstad. Daar werd door politiemensen gezien dat ze illegaal materiaal bij zich hadden. Italiaanse “Liaison” politiemensen onderkenden leden van de groep als voor hen bekenden uit de Italiaanse voetbalwereld.

Vastgesteld gaat worden wie waar van verdacht wordt en wat er verder met ze gaat gebeuren.