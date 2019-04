Omgebrachte vrouw (71) in woning aangetroffen, zoon (40) aangehouden

In een appartement aan het Methusalemplein in Eindhoven is zondag het stoffelijk overschot van een 71-jarige vrouw aangetroffen. De politie heeft zondagmiddag een 40-jarige man uit Eindhoven aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn moeder. De politie zegt uit te gaan van een misdrijf.

Misdrijf

De 71-jarige vrouw uit Maarheeze werd zondagochtend dood aangetroffen in de woning van haar zoon aan het Methusalemplein in Eindhoven. Ze bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen.

Aangehouden

De man meldde zich kort na het middaguur op het politiebureau in Eindhoven, waar hij werd aangehouden. Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning wordt verder onderzocht. De technische recherche heeft een groot deel van zaterdag sporenonderzoek gedaan in de woning. Ook de auto van de vrouw is meegenomen voor onderzoek. De man zit vast en wordt verhoord.