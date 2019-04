Inbreker van dak gehaald na achtervolging

In de nacht van zondag op maandag heeft de brandweer een inbreker van het dak gehaald aan de Nieuwe Haven in Schiedam.

Achtervolging

Na een achtervolging te voet door de politie vluchtte de man het dak op. De inbreker zou meerdere auto's hebben doorzocht in de wijk de Gorzen voordat hij gezien werd door een getuige. De politie was snel ter plaatse en zette de achtervolging in.

Hoogwerker brandweer

Aan de andere kant van de wijk kon de politie de inbreker grijpen nadat hij een dak op gevlucht was. Met behulp van de hoogwerker van de brandweer kon de verdachte naar beneden gehaald worden. De man zit vast op het politiebureau.