Man ramt politieauto, waarschuwingsschoten gelost bij aanhouding

Verdachte omstandigheden

Rond 00.45 uur zagen agenten een auto onder verdachte omstandigheden rijden vanuit het Hazelaantje in Limmen. Toen de agenten de auto een stopteken gaven ging de bestuurder van de auto ervandoor. Tijdens de achtervolging stopte de auto twee keer en reed hard achteruit tegen de dienstauto aan.

Uit de auto gevlucht

Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand op de Parallelweg langs de Rijksweg A9 in Uitgeest. De twee inzittenden renden over de A9 in de richting van de Molenwerf. Hierbij zijn er door de agenten waarschuwingsschoten gelost. Met hulp van politiehond Dubh kon een 48-jarige man uit Amsterdam worden aangehouden.

Gestolen auto

De tweede verdachte is niet meer aangetroffen. Het voertuig bleek uiteindelijk van diefstal afkomstig te zijn. De Amsterdammer is overgebracht naar het politiebureau in Alkmaar en ingesloten voor onderzoek. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte.