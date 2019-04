COC: Amerikaanse prediker, bekend vanwege aanzetten tot haat tegen LHBTI's, niet welkom

De ultraradicale prediker uit het Amerikaanse Arizona staat bekend om aanzetten tot haat jegens LHBTI’s. Hij raadt LHBTI’s aan om een “kogel door hun eigen hoofd te schieten” en zegt dingen als “to me, LGBT stands for ‘Let God Burn Them’”. Dit meldt het COC op de website.

In een reactie op de afschuwelijke aanslag op de LHBTI-club Pulse in Orlando, Florida – waarbij in 2016 bijna vijftig mensen om het leven kwamen – stelde Anderson: ‘the good news is that there’s fifty less pedophiles in this world, because, you know, these homosexuals are a bunch of disgusting perverts and pedophiles.’ Anderson is een groot voorstander van de doodstraf voor lesbiennes en homoseksuelen, en draagt die boodschap bijvoorbeeld uit in Afrikaanse landen als Botswana, waar hij de overheid opriep om alle homo’s te vermoorden.Anderson zet ook aan tot haat tegen andere bevolkingsgroepen. Zo ontkent hij dat tijdens de holocaust miljoenen Joden zijn vermoord. De BBC zond eerder een documentaire uit over de hatelijke standpunten van de Amerikaanse prediker.

Het COC roept staatssecretaris Harbers op om Anderson te beschouwen als ongewenste vreemdeling en hem de toegang tot Nederland te ontzeggen. Diverse wetten geven Harbers die bevoegdheid als personen een gevaar vormen voor de openbare orde. Het COC stuurt een afschrift van de oproep aan de Tweede Kamer en burgemeester Halsema van Amsterdam, de stad die Anderson op 23 mei wil bezoeken.

UPDATE: Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) stelde op 23 april Kamervragen over de kwestie n.a.v. de brief van het COC. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz liet woensdagochtend via Twitter weten dat Anderson niets te zoeken heeft in Nederland.

Anderson is eerder ook de toegang geweigerd of uitgezet door onder meer het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Botswana en Jamaica.