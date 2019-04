Tot 5 jaar gevangenisstraf voor ontvoering en afpersing

Ontvoering

Het slachtoffer was aan het werk in zijn loods in Soest toen hij twee mannen – de man uit Nieuwegein en een 38-jarige man uit Hilversum – op zich af zag komen lopen. Het slachtoffer werd door de man uit Nieuwgein in zijn nek gestoken en moest in zijn eigen auto stappen. De twee verdachten namen hem vervolgens mee naar een woning in Hilversum waar de twee andere verdachten ook waren. Daar heeft het viertal het slachtoffer mishandeld en met een vuurwapen bedreigd, met als doel hem te dwingen tot afgifte van geld. Na enkele uren is het slachtoffer vrijgelaten, nadat hij aangaf om elke maand minimaal duizend euro te betalen.

Politieonderzoek

In de auto van het slachtoffer zijn bloedsporen van het slachtoffer gevonden en blijkt uit onderzoek dat er telefonisch contact is geweest tussen de ontvoerders onderling. Daarnaast is op de telefoon van één van de verdachten een foto van het slachtoffer aangetroffen die in de woning in Hilversum is gemaakt. Daarop is het slachtoffer te zien met zijn hand bij zijn nek. De rechtbank vindt de verklaring van het slachtoffer geloofwaardig. Hij verklaart gedetailleerd en consistent en zijn verklaring vindt steun in de overige bewijsmiddelen.

Gevangenisstraffen

Het viertal was er enkel op uit om geld van het slachtoffer los te krijgen door geweld toe te passen. De rechtbank neemt het de verdachten extra kwalijk dat zij op geen enkele wijze verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun handelen. In het geval van de twee mannen die het slachtoffer bij de loods hebben opgezocht legt de rechtbank zwaardere straffen op dan door de officier van justitie zijn geëist. Alleen bij de vrouwelijke verdachte, een 48-jarige vrouw uit Hilversum, legt de rechtbank een lagere straf op. Zij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Een 38-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, zijn 39-jarige plaatsgenoot tot 2 jaar cel. De man uit Nieuwegein is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar.