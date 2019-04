Kop- staartbotsing op Baroniestraat in Boxtel

Op de Baroniestraat in Boxtel vond zondagavond rond 20.45 uur een kop- staartbotsing plaatst tussen twee voertuigen. De politie sloot een weggedeelte af en ambulancemedewerkers controleerde de betrokken personen.

Baby

Beide voertuigen werden bestuurd door een vrouw en in het voorste voertuig was ook nog een baby aanwezig. Na controle mocht iedereen naar huis. Het achterste voertuig is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het andere voertuig heeft zijn weg op eigen kracht vervolgd. De medewerker van het bergingsbedrijf heeft de gelekte vloeistoffen van het wegdek verwijderd.