Hoogbejaarde vrouw (79) met rollator na aanrijding gewond achtergelaten

Camerabeeld vrijgegeven

Het ernstig verkeersongeval gebeurde op de Hamdijk in Breda Noord. 'Vanwege de ernst van haar letsel heeft de officier van justitie besloten om camerabeelden van de aanrijding direct vrij te geven. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000', aldus de politie.

Hoofdwond

De politie kreeg zondag 28 april 2019 omstreeks 22.55 uur een melding van een ongeval met letsel op de Hamdijk in Breda. Het slachtoffer had een hoofdwond, ze was bij kennis maar niet goed aanspreekbaar. De automobilist die haar letsel veroorzaakt had, was doorgereden.

Slachtoffer stukje meegesleurd

Een van de omstanders bleek te beschikken over een camera die het ongeval had opgenomen. Daarop is te zien dat het slachtoffer met haar rollator de Hamdijk via het voetpad overstak. Vanaf de Brusselstraat kwam een auto aangereden die rechts af sloeg de Hamdijk op. Daarbij kwam de bestuurder met zijn voertuig uit op de andere weghelft waar het slachtoffer liep. Zij werd aan de voorzijde geraakt en vloog de lucht in en werd een stukje meegesleurd.

Heupen en oogkas gebroken

Vervolgens stuurde de automobilist naar rechts. Hij reed een stukje door en stopte daarna naast een andere auto, waarbij hij even contact leek te hebben met de inzittenden daarvan. Hierna reed hij door in de richting van de Groenedijk zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, zij werd met een ambulance naar een ziekenhuis in Breda gebracht. Ze heeft onder meer een oogkas en haar heupen gebroken. Ze had veel bloed verloren en werd voor verdere behandeling naar de Intensive Care gebracht.

Onderzoek

Een verkeersongevallenanalist heeft ter plaatse een sporenonderzoek ingesteld. De donkerkleurige auto van de veroorzaker is aan de voorzijde beschadigd. Er zijn glassplinters op de plaats van de aanrijding aangetroffen. Mogelijk wordt het voertuig aan een reparateur aangeboden. Een buurtbewoner heeft camerabeelden van het ongeval beschikbaar gesteld. Vanwege de ernst van het incident heeft de officier van justitie besloten om deze beelden vrij te geven.