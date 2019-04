Buren bellen brandweer na waarnemen vlammen uit achtertuin in Boxtel

De brandweer werd dinsdagavond rond 18.30 uur gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Puttersdreef in Boxtel.

'Vlammen boven de schutting'

In eerste instantie kreeg de brandweer niets gevonden maar een van de melders sprak de brandweer aan en wees hen erop dat men vlammen boven de schutting van een woning van de Lierenbout hadden waargenomen.

Controle brandweer

Nadat de vlammen weg waren had het nog enige tijd gerookt gesignaleerd maar inmiddels was er niets meer zichtbaar vanaf de Puttersdreef waarop de brandweer besloot om te rijden en poolshoogte te nemen. Met enkele brandweerlieden zijn ze in de tuin achter de woning wezen kijken maar keerde al snel onverrichter zake terug.