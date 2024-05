BBQ veroorzaakt balkonbrand op bovenwoning aan Cerespad in Son en Breugel

Barbecue

Op het balkon van de bovenwoning werd gebarbecued, echter was de bewoner in slaap gevallen. De brand werd geblust met een hoge druk straal wat gepaard ging met de nodige rookontwikkeling. De in allerijl gealarmeerde hoogwerker keerde zonder iets te hoeven doen terug naar de kazerne. Het incident trok het nodige bekijks van omwonenden. Op balkon is de muur door de brand zwart geblakerd.