Voetganger aangereden nabij Lakedance in Son en Breugel, auto rijdt door

Op de Ekkersweijer nabij Son en Breugel is zaterdagavond rond 21.45 uur een voetganger aangereden.

Voetganger geschept, auto rijdt door

De voetganger belandde via de motorkap op de grond en raakte wonderbaarlijk slechts lichtgewond. De automobilist koos echter het hazenpad, van hem ontbreekt tot op heden elk spoor. De politie noteerde enkele getuigenverklaringen terwijl verkeersregelaars het verkeer regelde.

Controle in ziekenhuis

De verwondingen van het slachtoffer lijken op het eerste oog mee te vallen, aldus een politieagent ter plaatse. Wel is de man voor controle naar het ziekenhuis in Eindhoven overgebracht. De politie zoekt, met onder ander bikers, in de omgeving naar de vermoedelijke doorrijder van de aanrijding met letsel.