Wereldprimeur op de Zwarte Cross: tandembackflip met festivalbezoekers

Zwarte Cross 2019 gaat de boeken in als het jaar waarin samen met de bezoekers een spectaculaire stunt wordt uitgevoerd op een crossmotor. Een stuntman neemt in totaal negen keer een festivalbezoeker achterop voor een tandembackflip: een salto achterover. Dit is de allereerste keer ooit dat een tandembackflip met onervaren festivalgangers wordt uitgevoerd.

Dromen kunnen werkelijkheid worden

Zwarte Cross is een bizarre mix van muziek, topsport, theater en stunts. De samenkomst van deze totaal verschillende werelden zorgt voor een uniek feest. Een plek waar dromen uitkomen. Soms zijn dat dromen waarvan de bezoeker nog niet eens wist dat hij/zij ze had. Zoals bij een stuntman op een crossmotor een salto achterover maken. Deze droom kan werkelijkheid worden. De organisatie van de Zwarte Cross daagt bezoekers uit om mee te doen aan de tandembackflip. Stap achterop bij stuntman Gilles Dejong, houd je adem in, geef je over aan de wetten van de natuurkunde en de stuurmanskunsten van je chauffeur. Daar ga je! Je leven zal over enkele seconden, na de landing 18 meter verder, nooit meer hetzelfde zijn.

Tante Rikie, festivaldirectrice van de Zwarte Cross, houdt haar hart vast maar kijkt ook erg uit naar deze stunt: “Ik heb al heel wat gekkigheid meegemaakt op dit feest maar dat mijn lieftallige bezoekers, waar ik me met hart en ziel over ontferm, straks zo hoog door de lucht vliegen is ook enorm spannend voor mij. Toch geloof ik dat we hiermee dromen laten uitkomen dus ik sta er 100% achter. Helaas ben ik net geen 65 kilo, anders zou ik zeker springen! Ik zeg maar zo: de breuk heelt, de daad blijft! Maak jezelf legendarisch en geef je op voor de tandembackflip!”

Negen hoofdstunts

De stunt wordt tijdens de Zwarte Cross drie keer per dag (vrijdag, zaterdag en zondag) uitgevoerd. Om in aanmerking te komen voor de tandembackflip moet de deelnemer aan een paar voorwaarden voldoen. De weegschaal mag absoluut niet meer weergeven dan 70 (en bij voorkeur 65) kilo. Ook is het van belang dat de kandidaat in een goede gezondheid verkeert. Op de dag zelf moet de bezoeker nuchter zijn, wat al een stunt op zich is. Inschrijven kan HIER.

Dinand Garritsen, medewerker bij De Feestfabriek en coördinator stunts en cross: "Dat we deze truc naar de Zwarte Cross halen is heel bijzonder. De backflip werd in 2002 voor het eerst uitgevoerd. Echter altijd met één persoon op de motor. Sinds een paar jaar wordt het wel eens met een tweede persoon gedaan maar dan betreft het altijd een mede-atleet die weet hoe het werkt. Met het toevoegen van een tweede onervaren passagier verandert de gewichtsverhouding en het zwaartepunt van de motor op dusdanig heftige manier dat het een totaal andere truc wordt. Vergelijk het met rijles: je haalt je rijbewijs in een Smart of Mini en wordt vervolgens op pad gestuurd met een 21-meter lange vrachtwagen-combinatie van 40 ton. Rijden is rijden, maar toch een beetje anders..."

Gilles 'The Natural' Dejong

Stuntman Gilles Dejong (België) heeft als bijnaam 'The Natural'. Hij is één van de weinige rijders ter wereld die in één seizoen FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) punten behaalt binnen drie motorfietsdisciplines, namelijk: motorcross, supermoto en freestyle. Gilles heeft deelgenomen aan de Red Bull X-Fighters-serie, FIM IFMXF Wereldkampioenschappen en trad op bij Nitro Circus Live. In 2011 maakte hij een backflip met Marc Coma's Dakar-bike op Red Bull X-Fighters in Madrid. In feite maakte hij hiermee ook het statement dat hij alles kan rijden (crossmotor, Dakar-fiets, mountainbike, bmx-fiets) en vrijwel alles kan backflippen. Zo was hij ook de eerste rijder ter wereld die een elektrische fiets backflipte! Deze backflip-machine wordt de hoofdpiloot van de tandem-ervaring en brengt zijn passagiers naar de maan en terug.